تحول حفل زفاف في قرية البلتاجي التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم إلى مأتم، بعد مصرع شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء الاحتفال بزفاف شقيقه، وسط صدمة من الأهالي والحضور.

وكانت مديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبشواي المركزي، بوصول شاب يدعى "رمضان .ع .ع .خ" يبلغ من العمر 35 عامًا، مقيم بقرية البلتاجي، مصابًا بطلق خرطوش في عينه اليسرى، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه كان يشارك في حفل زفاف شقيقه الأصغر "كريم .ع .ع .خ"، وأثناء إطلاق الأعيرة النارية احتفالًا بالزفاف، أطلق شاب يُدعى "طه .ر .ع" (29 عامًا) طلقات خرطوش من سلاح ناري، فأصابت إحداها المجني عليه عن طريق الخطأ وأودت بحياته.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة.