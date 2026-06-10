 أفغانستان: غارات جوية باكستانية تقتل 13 شخصا وتصيب 14 آخرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أفغانستان: غارات جوية باكستانية تقتل 13 شخصا وتصيب 14 آخرين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:39 ص

 أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وإصابة 14 آخرين.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الغارات الجوية استهدفت ولايات خوست وكونار وباكتيكا الأفغانية. وأضاف أنها أسفرت عن مقتل 11 طفلاً وامرأة واحدة ورجل مسن.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من باكستان بشأن تنفيذ هذه الغارات.

وانخرطت باكستان وأفغانستان في أشهر من القتال الذي أودى بحياة مئات الأشخاص منذ أواخر فبراير، عندما شنت كابول هجوما عبر الحدود على إسلام آباد ردا على غارات جوية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية.


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