ناخبو سويسرا يصوتون على مقترح غير مسبوق للحد من عدد السكان

يصوت الناخبون في سويسرا على مقترح غير مسبوق للحد من عدد السكان في البلاد، وذلك في إطار مسعى مستمر منذ فترة طويلة من جانب قادة اليمين، لوضع حد لعدد الأجانب الذين يهاجرون إلى الدولة الواقعة في منطقة الألب الغنية والمزدهرة اقتصاديا.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت على المستوى الوطني على وضع حد أقصى لسكان سويسرا بواقع 10 ملايين نسمة في العقود المقبلة، من خلال تصويت شخصي يوم الأحد المقبل.

وتمنح الديمقراطية في سويسرا الناخبين الفرصة للإدلاء برأيهم بصورة مباشرة من أجل صنع السياسات، وذلك من خلال عمليات استفتاء عادة ما تجرى أربع مرات في العام.

ويحظى هذا المقترح بدعم حزب الشعب السويسري، ذي الشعبية الواسعة - والذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان - والذي ازدهر لأعوام وأثار نزعة انعزالية في البلاد.

وأشارت استطلاعات رأي حديثة أجرتها وكالة "gfs.bern"، إلى أن المنافسة قد تكون متقاربة.