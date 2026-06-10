تصدرت مروحية أباتشي الأمريكية العناوين بعد حادثة تحطم إحداها قُرب مضيق هرمز في سابقة من نوعها خلال الحرب الأمريكية، وسط ترقب لنتائج المفاوضات بين البلدين، ولكن بالنسبة للمروحية تعيد الحادثة إلى الأذهان إخفاقات فخر الصناعة الأمريكية بعد مشاركات في ساحات القتال العراقية والأفغانية.

وتسرد "الشروق" معلومات عن مروحية أباتشي بين مميزاتها وتجاربها القتالية التي أسفرت عن خسائر بأفضل مروحية أمريكية، وذلك وفقا لما ورد بكتابي: "طائرات حروب العصر الحديث" لديفيد دونالد، و"طائرة الاشتباك أباتشي" لدوج ريتشاردسون، وقناة "سي إن إن"، وموقع "آرمي دوت ميل".

أحدث المروحيات الأمريكية

قرر الجيش الأمريكي خلال السبعينيات صناعة مروحيات جديدة لاستخدامها بدلا من مروحيات "كوبرا" الأقل تطورا، ليتم إنتاج "الأباتشي" ودخولها الخدمة خلال التسعينيات كمروحية مخصصة للقتال القريب واستهداف الدبابات والجنود على ارتفاعات منخفضة.

مميزات ثورية

تميزت الأباتشي بقوة قتالية عالية من صواريخ موجهة من نوع "هيل فاير" لضرب الدبابات على مسافة 6 كيلو مترات، بجانب صواريخ "سبايك" التي توجه بالألياف البصرية، كما تحمل صواريخ "هايدرا" لضرب الجنود بشكل عشوائي، أما في القتال الجوي، فتملك المروحية صواريخ "ستينجر" مضادة للطائرات ورشاشا عيار 30 ميللي مزودا بـ 1200 طلقة.

وتملك المروحية تدريعا سميكا بوزن طن لحماية الطاقم المكون من طيار ورامي ذخيرة، بينما تتحمل مراوح الطائرة الضرب بطلقات رشاش عيار 20 ميللي دون أن تتلف.

وتحلق المروحية بسرعة تصل إلى 296 كيلو مترا بالساعة ومدى يصل إلى 476 كيلو مترا، بينما تمارس المروحية مهامها القتالية بتقنيات متطورة من أنظمة الرؤية الليلية والتوجيه بخوذة الطيار والرادارات المجهزة لرصد 200 هدف بوقت واحد.

خسائر فادحة بأربجيهات العراقيين

أول إصابة تلقتها الأباتشي كانت خلال حرب عاصفة الصحراء، حيث تحملت أغلب مهمات تدمير القوات العراقية خلال الانسحاب من الكويت، ولكن بالمقابل أسقط جندي عراقي باستخدام "آر بي جي" إحدى الأباتشي، وكانت الضحية الوحيدة خلال المعركة.

وتكبد الجيش الأمريكي في عملية إغارة على الحرس الجمهوري خلال غزو العراق تضرر 30 مروحية أباتشي بسبب كمائن الدبابات، وإسقاط مروحية برصاص رشاش استخدمه مزارع عراقي لاستهدافها، كما شهدت فترة احتلال العراق إسقاط نحو 12 من الأباتشي بمتوسط 3 مروحيات كل سنة، وكانت قواذف "آر بي جي" السبب الرئيس لتدمير المروحيات.

ووقعت الحادثة الأكبر عام 2007 بتدمير 4 مروحيات أباتشي دفعة واحدة بقذائف "هاون" استهدفت موقعها اعتمادا على إشارات هواتف الجنود الأمريكيين حولها.

سلاح إسرائيلي للمجازر

تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي مروحيات أباتشي بداية التسعينيات ليوظفها في عمليات الاغتيال ضد قيادات حزب الله اللبناني، ثم لاغتيال قادة حركة حماس خلال انتفاضة الأقصى، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين الذي اغتالته مروحية أباتشي أثناء مغادرته للمسجد.

وتوسع جيش الاحتلال باستخدام المروحية لقصف المدنيين خلال مجزرة جنين، ثم في حرب لبنان 2006 وحرب غزة 2008، ما جعل منظمة "هيومان رايتس" تطالب الولايات المتحدة بأخذ تعهد على إسرائيل بعدم استخدام الأباتشي لخرق القانون الدولي، فيما رفضت الولايات المتحدة عام 2009 تسليم دفعة أباتشي لإسرائيل خشية استخدامها ضد المدنيين.

الأباتشي والدول العربية

تملك 3 دول عربية مروحيات أباتشي، منها مصر التي اشترت العشرات منها منذ التسعينيات واستفادت منها خلال الحرب على الإرهاب بعد عام 2012، كما تملك كل من السعودية والإمارات مروحيات أباتشي، والتي تم استخدامها في عملية عاصفة الحزم ضد جماعة الحوثي باليمن، حيث سقطت عدة مروحيات بنيران معادية على مدار سنوات من حرب اليمن.