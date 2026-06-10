الزمالك: نعلم أن فيفا سيلغي عقوبته التأديبية

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقوم برفع العقوبة التأديبية الموقعة على الأبيض، الخاص بمنع النادي من القيد لفترتي تسجيل.

وقال هشام نصر في تصريحات لقناة المحور: "لقد اتخذنا خطوة كبيرة في ملف صلاح الدين مصدق، وكان هناك تفاهمًا كبيرًا مع اللاعب، ووكيل أعماله.. وفد الزمالك في المغرب قاموا بمجهود كبير، ومفاوضات مطولة، والمبدأ كان هو حل الأزمة".

وأضاف: "حصلنا على مستندات من طرف صلاح الدين مصدق، وقمنا برفعها في الوقت المحدد، والآن ننتظر رد فيفا على هذا الأزمة.. نحن نسعى في جميع الاجتهادات، وهناك أمل لرفع العقوبة التأديبية على الزمالك، وإلا لما كنا سعينا لكل ما قمنا به".

وتابع: "العقوبة التأديبية ليست بسبب صلاح الدين مصدق فقط، بل وإنما لتكرار شكاوى اللاعبين ضدنا، ولكن عندما نجري تسويات معهم، فهذا يساعد في عدم تنفيذ العقوبة، وهذا غالبًا ما سيحدث.. لدي معلومة بأن العقوبة سيتم رفعها".

وأكمل: "وفد الزمالك توجه إلى طنجة، لحل أزمة عبد الحميد معالي.. والمسئولون في المغرب حريصون على استمرار العلاقة مع الزمالك، وهذا ما نسير فيه مع رئيس اتحاد طنجة، وهو متفهم، واللاعب نفس الأمر".

وأتم هشام نصر تصريحاته قائلًا: "الموقف الذي يمر به نادي الزمالك حاليًا، يحتاج لتكاتف الجميع، ونحن نسير على محاور عديدة، وقمنا بتقسيم أنفسنا على مجموعات لحل الأزمات الموجودة".