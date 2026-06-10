الطاقة الشمسية تتفوق على الفحم في توليد الطاقة بأمريكا

تفوقت الطاقة الشمسية على الفحم في توليد الطاقة في أمريكا في مايو، وهي المرة الأولى التي يتفوق فيها مصدر الطاقة المتجددة على الوقود الأحفوري في شهر واحد.

ووفرت الطاقة الشمسية 8ر12% من الكهرباء في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بينما شكل الفحم 2ر12%، حسب تقرير صدر اليوم الأربعاء من مركز أبحاث امبر المعني بالطاقة النظيفة، والذي حلل البيانات التي تصدر كل شهر وكل ساعة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويتزايد استخدام الطاقة الشمسية، فيما تسعى الولايات المتحدة جاهدة لإضافة مصادر كهرباء جديدة لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتزايدة من الطاقة. وتمكنت صناعة الطاقة الشمسية من النمو رغم اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات لعرقلة زيادتها.

وتفضل مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، التي يمكنها إنتاج الطاقة على مدار الساعة، بعكس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال نيكولاس فولجوم، محلل البيانات البارز في مركز إمبر في مقابلة "إنه تغيير هيكلي في نظام الطاقة الأمريكية".



