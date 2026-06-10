الطيران المدني العراقي: الأجواء مفتوحة والرحلات الجوية مستمرة

أكدت سلطة الطيران المدني العراقي أن الأجواء لم تُغلق وأن الرحلات الجوية مستمرة، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة ليلة أمس الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء.

وصرح مدير إعلام سلطة الطيران المدني العراقي، جهاد كاظم، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، نشرته اليوم، بأن الرحلات الجوية تسير بشكل طبيعي ولم يتم إغلاق أجواء البلاد.

يأتي ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة قصفاً على عدة مناطق في إيران ليلة أمس الثلاثاء، وردت إيران في المقابل بإطلاق صواريخ نحو أهداف في منطقة الخليج.

وبسبب هذه التوترات، أُلغيت رحلتان فجر اليوم من مطار أربيل الدولي كانتا متوجهتين إلى إسطنبول والقاهرة.

وأوضح المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، أن إلغاء رحلة أو أكثر يقع ضمن صلاحيات المطارات، ويُعتبر إجراءً احترازياً، ولا يعني ذلك وجود خطر على الأجواء الوطنية.

ووفقاً لجدول الرحلات الجوية لمطارات العراق وإقليم كردستان لهذا اليوم، فإن الرحلات مستمرة بكثافة، حيث تم تسجيل أكثر من 60 رحلة داخلية وخارجية في الجدول ليوم الأربعاء وحده.

وتنطلق هذه الرحلات من مطارات بغداد، وأربيل، والسليمانية، والبصرة، وكركوك نحو وجهات تشمل تركيا، مصر، لبنان، الإمارات، الأردن، السعودية، والصين.

وكانت شركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة نفذت أكثر من 40 رحلةً إلى وجهاتٍ دوليَّةٍ مختلفةٍ، خلال 24 ساعةً من استئناف النشاط الجويِّ وعودته إلى طبيعته، عقب التوقف المؤقت يوم الأحد الماضي جرَّاء التوترات الأمنيَّة في المنطقة.

وأفاد مصدرٌ في المكتب الإعلاميِّ لوزارة النقل، في تصريح لجريدة "الصباح" المحلية في عددها الصادر اليوم ، بأنَّ الناقل الوطنيَّ استأنف تشغيل رحلاته المجدولة ذهاباً وإياباً بعد إعادة فتح الأجواء واستقرار الحركة.

وأكد أنَّ العمليات تُجرى بانسيابيَّةٍ وعلى وفق الخطط التشغيليَّة المعتمدة بما يُحقّق سلامة المسافرين وانتظام الرحلات.