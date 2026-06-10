رويترز: أمريكا اعترضت كل الصواريخ التي أطلقتها إيران على قواعدها بالبحرين والكويت والأردن

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن الجيش الأمريكي اعترض تقريبا جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن "التقييم الأولي يشير إلى نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض كل الصواريخ الباليستية والمسيرات التي أطلقها الإيرانيون، والتي كانت تستهدف قواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن".

في وقت سابق، كان الصحفي "باراك رافيد" من موقع "أكسيوس" قد أفاد، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن طهران أطلقت "أربعة صواريخ باليستية على الأقل"، و"عدة طائرات مسيرة" تجاه هذه القواعد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن فجر اليوم ردا على الهجمات الأمريكية على إيران.

وأشار الحرس، إلى أن قواته "أصابت 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، وأسقطت طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جم، مع استمرار الأعمال العدائية للعدو، واستكمالا لعمليات الرد بالمثل".