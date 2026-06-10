بريطانيا: إضرام النار في حافلة في بلفاست فيما تتعامل الشرطة مع بؤر اضطراب

أضرم محتجون النار في حافلة في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية ، فيما اندلعت أعمال شغب خلال مظاهرة مناهضة للهجرة نُظمت احتجاجا على حادث الطعن الذي وقع في المدينة ليلة أمس الأول الاثنين.

وقال مسؤول أمني رفيع إن الشرطة في المنطقة تتعامل حاليا مع "بؤر متفرقة من الاضطرابات" في عدد من المواقع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأقدم رجال ملثمون على إضرام النار في حاويات تخزين تجارية ودفعها باتجاه الحافلة التابعة لنظام نقل جلايدر (الذي يعتمد على حافلات سريعة شبيهة بالترام) على طريق نيو تاون اردز في شرق المدينة، مساء أمس الثلاثاء.

ووقع هذا الحادث في وقت تجمع فيه حشد كبير في المنطقة للمشاركة في مظاهرة مناهضة للهجرة كانت مقررة مسبقا.

وتشهد مناطق مختلفة في أيرلندا الشمالية مظاهرات عقب الحادث الطعن الذي وقع مساء أمس الأول الاثنين.

وتفيد تقارير بإغلاق طرق في عدد من المواقع داخل بلفاست ومناطق أخرى من أيرلندا الشمالية.

وقال مساعد قائد الشرطة في أيرلندا الشمالية رايان هندرسون: "اندلعت بؤر متفرقة من الاضطرابات في عدد من المواقع في أنحاء أيرلندا الشمالية هذا المساء، بما في ذلك حوادث أُضرمت فيها النيران في عدد من المركبات، ونناشد الجميع التحلي بالهدوء والتصرف بمسؤولية، وتجنب أي نشاط قد يعرضهم أو الآخرين للخطر".

وفي وقت سابق، وجهت تهمة محاولة القتل إلى رجل أُلقي القبض عليه للاشتباه بتورطه في حادث الطعن في بلفاست.

كما وجهت إلى المتهم البالغ من العمر 30 عاما، وهو سوداني الجنسية، تهمة حيازة أداة ذات نصل أو طرف حاد في مكان عام، وتوجيه تهديدات بالقتل.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام محكمة بلفاست الجزئية اليوم الأربعاء.