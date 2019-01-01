وفاة شخص بطلق ناري جراء مشاجرة في بورسعيد

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، أمس الثلاثاء، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد مصرع شخص يبلغ من العمر ٤٣ سنة؛ بعد إصابته بطلق ناري وقطع بالشريان الرئيسي للفخذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين شخص آخر.



وكانت مستشفى آل سليمان قد استقبلت عن طريق الشباب والأهالي المصاب أحمد رجب عبد الرحمن حسن في حالة سيئة؛ لتعرضه لاعتداء من شخص آخر بسلاح ناري بجوار مطعم التميمي في نطاق دائرة الشرق.



وقام أطباء مستشفى آل سليمان بفحص حالة المصاب، وتبين أنه يعاني طلق ناري بالفخذ وقطع بالشريان وتهتك بالعضلات وكسر بعظام الفخذ.



وعلى الفور، تم إدخال المصاب غرفة العمليات؛ لإجراء التدخل الجراحي، ومحاولة إنقاذ الحياة ووقف النزيف، إلا أنه توفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية.



وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الشرق، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.