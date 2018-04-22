كيف تقنع طفلك بارتداء قناع الوجه؟ تعرف على النصائح

بدأت الكثير من البلدان في رفع قيود الإغلاق، وبدأ الناس في الخروج ببطء من منازلهم للانضمام إلى المكاتب وفتح أعمالهم، ومع ذلك من الآمن أن نقول أن الأمور لن تعود بالتأكيد بالطريقة التي اعتاد الناس عليها من قبل، خاصة في الأشهر القليلة القادمة، لذلك سيتعين عليهم في جميع أنحاء العالم الاعتماد على التباعد والنظافة الشخصية الصارمة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأصبح من المهم تعريف الأطفال بالوضع الروتيني الجديد وهو ارتداء أغطية الوجه وأقنعة الوجه قبل الخروج من المنزل، ومن المهم أن نفهمهم أن هذا الوضع يمكن أن يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا، وهذا هو السبب في أن تعليم الأطفال كيفية العيش مع هذا الوضع الطبيعي الجديد لغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، وارتداء أغطية الوجه أمر مهم للغاية.

وتبدو فكرة ارتداء أغطية الوجه أو أقنعة الوجه شاقة بالنسبة للصغير، خاصة عندما يكون من المهم ارتداءها لفترات طويلة من الزمن، ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من الطرق التي يمكن أن تساعد الآباء في كيفية تعليم الأطفال ارتداء واقي الوجه بانتظام.

* أخبرهم عن سبب الحاجة لذلك

لا تستهين أبدا بأهمية قول الحقيقة لطفلك، وذلك لأن من المهم أن تخبر طفلك أن تغطية وجهه يمكن أن تحميه من الخطر غير المرئي، بالإضافة إلى ذلك يمكنك إخبار طفلك أن ارتداء أقنعة الوجه أو أغطية الوجه هي تدابير أمنية إضافية إلى جانب غسل اليدين وتساعد في محاربة الجراثيم، حيث يجب أن تكون الرسالة بسيطة وصادقة.

* أفعل ما تطلبه منهم

إذا كان أطفالك يرونك ترتدي أقنعة أو أغطية للوجه في المنزل قبل الخروج، فقد يختارون فكرة ارتدائها أيضًا، وسيساعدهم ذلك على التخلص من أي خوف من اللاوعي مرتبط بالأقنعة وقد يبدأون في ارتدائها بأنفسهم، ويمكنك أن تطلب من والدي زملائهم وأصدقائهم مشاركة مقاطع فيديو أو صور لأطفالهم الذين يرتدون أغطية وجه لجعل طفلك يشعر بالراحة.

* امنحهم بعض الوقت

لا تتوقع أن يبدأ أطفالك باتباع روتين قناع الوجه على الفور وامنحهم بعض الوقت لممارسة ارتداء الأقنعة في المنزل، لذلك يجب ربطها مع أنشطتهم اليومية مثل اللعب مع الدمى أو مشاهدة فيلم أو حتى أثناء الاتصال بصديق، حيث يجب إدخال القناع كجزء أساسي من روتينهم، دون جعله يبدو مخيفًا.

* زين أغطية الوجه أو الأقنعة مع أطفالك

إذا كان طفلك لا يزال ضد فكرة ارتداء أغطية الوجه، يمكنك محاولة طلب شيء يعجبه بالفعل عبر الإنترنت أو خياطة واحدة له، وإذا كان لديك بالفعل أغطية للوجه في المنزل، يمكنك أن تدع طفلك يأخذ زمام المبادرة في تزيينها كيفما شاء، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة اهتمامهم بالعملية ومساعدتهم على ارتدائها بسهولة.

* تحقق مما إذا كانت الأقنعة مريحة

من المهم التحقق مما إذا كان طفلك مريحًا بما يكفي لارتدائه، حيث يجب التحقق مما إذا كانت ضيقة جدًا أو غير مريحة.