تشعر بعض النساء بالغرابة من إنجابهن فتيات فقط أو ذكورًا على عكس الأخريات اللاتي ينجبن من الجنسين، فهل لذلك عوامل مرتبطة بالزوج؟



أوضح الدكتور الأمريكي، جاتور وارش، طبيب الأطفال التكاملي، أن الحيوان المنوي يحدد جنس الطفل وذلك اعتمادًا على ما يحمله من كروموسوم X أو Y، وتجمع X و Y لتكوين صبي، أما XX فتجعل الجنين فتاة، والمتعارف عليه أن هناك فرصة 50% لكل جنس، ولكن دراسات سابقة أثبتت أن الزوج ينجب فتيات أكثر إذا كان لديه شقيقات كثيرة وذكور إذا كان لديه أشقاء رجال ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة.



ولتفسير سبب إنجاب السيدات فتيات أو ذكور فقط، أجرى الدكتور كيمبرلي لانجدون، طبيب أمراض النساء والتوليد، دراسة بالتعاون مع جامعة "نيوكاسل" الأمريكية، وكشفت النتائج عن وجود جين لم يتم اكتشاف خصائصه بالكامل حتى الآن هو ما يتحكم في الكروموسومات الخاصة بالرجل- وفقًا لموقع "فاميلي إديوكيشن" الخاصة بالأسرة.



وقال إن الجين يتكون من جزأين يعرفان باسم "الأليلات"، ويمكن أن يحمل بعض الرجال نوعين مختلفين من "الأليل"؛ ما يؤدي إلى 3 مجموعات ممكنة من الجين الذي يتحكم خلال الحمل في نسبة كروموسوم X و Y، والمجموعة الأقوى هي التي تسيطر.



وأضاف أن المجموعة الأولى من الجين تعرف باسم "مم" وتجعل الرجل يمنح المرأة كروموسوم Y وهذا ينتج ذكورًا فقط، والثانية معروفة بـ"م أف" وينتج عددًا متساو من X و Y وبذلك تنجب المرأة فتيات وذكور، أما الثالث فيحمل اسم "إف إف" وينتج X وبذلك تنجب المرأة فتيات فقط في كل مرة يحدث فيها حمل، وبهذا يكون المجموعة التي يحملها جسم الزوج هي المتحكمة في نوع الجنين.



وأشار إلى أن مسألة نوعية الجنين مازالت تخضع لدراسات جديدة لمعرفة كيف تؤثر العوامل الوراثية الخاصة بالأم والأب على نوع الجنين.





