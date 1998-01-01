مخاوف من غرق الممثلة نايا ريفيرا في بحيرة في كاليفورنيا

(د ب أ)

قال مكتب رئيس دائرة الشرطة بمقاطعة فينتورا اليوم الخميس إن نايا ريفيرا، التي لعبت دورا رئيسيا في مسلسل "جلي" التلفزيوني الناجح، يفترض أنها غرقت في بحيرة بكاليفورنيا.

قال كريس داير نائب رئيس دائرة الشرطة خلال مؤتمر صحفى:"نحن نفترض وقوع حادث ونفترض أنها غرقت فى البحيرة. لا توجد علامات على ارتكاب جريمة، ولا علامات على حدوث أي خطأ إلى جانب وقوع حادث مأساوي".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نايا /33 عاما/ استأجرت قاربا في حوالي الساعة (2000 بتوقيت جرينتش) أمس الأربعاء في بحيرة بيرو برفقة طفلها البالغ من العمر أربعة أعوام.

وذكرت شبكة "سي بي اس لوس أنجليس" أنه تم العثور على الطفل في وقت لاحق أمس، دون أن يصاب بأذى، وكان بمفرده في القارب. وقال للمحققين إن والدته لم تعد بعدما ذهبت للسباحة.

وأضاف داير أن عملية البحث والإنقاذ ما زالت جارية اليوم للعثور على الممثلة بعد ساعات من البحث أمس الأربعاء.