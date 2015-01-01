تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم /الأحد/، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 980 إصابة جديدة وتعافي 1598 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 625 ألفا و699 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1498 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة ‌‎1592 إصابة جديدة بإجمالي 962 ألفا و937 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 2324 حالة، وتماثل 1731 شخصا للشفاء بإجمالي 943 ألفا و368 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2383 إصابة وحالة وفاة واحدة، وتماثل 2393 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و385 ألفا و477 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و254 حالة، والشفاء إلى مليونين و323 ألفا و787 حالة بنسبة 97.4%.