حبس المتهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح في بني سويف 4 أيام

تمكنت المباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في بني سويف من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا؛ لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.



كما كشفت التحريات التي أشرف عليها العميد منصور الدغيدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف، عن إيداع المتهم جزء من المدخرات المالية بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ11 مليون جنيه تقريباً.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومرعاة التجديد له في المعاد المحدد.