المركز القومي للمسرح يشارك بإصداراته في معرض الأوبرا الثاني للكتاب

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ في معرض الأوبرا للكتاب في دورته الثانية بساحة دار الأوبرا المصرية، والذي افتتحت فعالياته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اليوم الأحد، ويستمر حتى ١٨ يوليو الجاري، ويأتي كجزء من احتفالات قطاعات الوزارة المختلفة بذكرى ثورة 30 يونيو.

ويطرح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية كافة إصداراته في مجالاته الثلاثة "تراث المسرح المصري، وتوثيق المسرح المصري، وروائع المسرح العالمي، ودراسات في الفنون الشعبية، ودراسات في المسرح المصري، ودراسات في المسرح المعاصر، وتجارب في المسرح"، وجميع الأعداد الصادرة من مجلة المسرح_ الإصدار السادس؛ ومجلة "ألوان من الفنون.. موسيقى وفنون شعبية" للبيع داخل جناح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.