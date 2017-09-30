الرئيس الأمريكى يصل إلى لندن في زيارة قصيرة

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وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى بريطانيا الأحد فى مستهل زيارة قصيرة تشمل ثلاث دول يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك ويناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز فى قلعة وندسور اليوم الاثنين قبل قمة حلف شمال الأطلسى المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن الزيارة تهدف إلى "مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا".

وصل بايدن إلى مطار ستانستيد فى شمال شرق لندن فى وقت متأخر الأحد، وسيزور مقر الحكومة فى داونينغ ستريت الاثنين حيث يجتمع مع سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما فى خمسة أشهر.

وقال المتحدث باسم سوناك إن المباحثات ستشمل على الأرجح قمة حلف الأطلسى القادمة وأوكرانيا.