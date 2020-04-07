تراجع إنتاج النفط في كازاخستان بسبب تعطل وحدة كهرباء مرتين خلال الأسبوع الماضي

تراجع الإنتاج اليومي للنفط في كازاخستان بنسبة 10.6% أمس الأحد، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع لماضي؛ بسبب توقف وحدة لتوليد الكهرباء في غرب البلاد مرة أخرى خلال أسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إنتاج كازاخستان من النفط تراجع أمس إلى 225.9 ألف طن مقابل 252.6 ألف طن يوم الأحد قبل الماضي، وقبل يوم واحد من انقطاع الكهرباء من إحدى وحدات محطة مانجيستاو للكهرباء لأول مرة، بحسب وحدة البيانات في وزارة الطاقة الكازاخستانية.

وبلغ إنتاج أكبر دولة منتجة للنفط في آسيا الوسطى يوم السبت الماضي 214.5 ألف طن.

وفي الوقت نفسه، خفضت كازاخستان أمس كمية النفط المكرر إلى 29.8 ألف طن خام مقابل 37.3 ألف طن يوم الأحد قبل الماضي.