الأربعاء 17 ديسمبر 2025 12:21 ص
البيت الأبيض: ترامب سيتوجه إلى ولاية ديلاوير غدا لاستقبال جثامين جنود الحرس الوطني الذين قتلوا بسوريا

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 10:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 10:22 م

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوجه إلى قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير، غدا الأربعاء؛ للمشاركة في مراسم استقبال رسمي مهيب لجثماني اثنين من أفراد الحرس الوطني في ولاية آيوا، قُتلا يوم السبت الماضي في هجوم وقع في الصحراء السورية، وهو هجوم يختبر مسار التقارب بين واشنطن ودمشق.

وأعلن الجيش الأمريكي، أن عنصري الحرس الوطني اللذين قُتلا في الهجوم هما السيرجنت إدجار بريان توريس - توفار البالغ من العمر 25 عاما من مدينة دي موين، والسيرجنت ويليام ناثانيال هوارد، البالغ من العمر 29 عاما من مدينة مارشالتاون.

وكان كلاهما عضوين في سرية الخيالة الأولي من الفوج الـ 113 لسلاح الفرسان.

