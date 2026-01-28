الشرع يؤكد لبوتين أهمية دور روسيا في دعم وحدة واستقرار سوريا

عقد اجتماع موسّع في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور كبار المسئولين من الجانبين.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إن الشرع أكد خلال الاجتماع عمق العلاقات السورية الروسية، وأهمية الدور الروسي في دعم وحدة سوريا واستقرارها.

وأضاف الشرع، وفق البيان، أن سوريا تجاوزت خلال العام الماضي تحديات كبرى، كان آخرها توحيد أراضيها، ومعربًا عن الأمل بالانتقال إلى الاستقرار والسلام.

من جهته، رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس أحمد الشرع، مؤكدًا العمل على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين ذات جذور عميقة وتشهد تطورًا متواصلًا، وأن عودة مناطق شرق الفرات إلى سلطة الدولة السورية تشكّل خطوة مهمة في تعزيز وحدة الأراضي السورية.