دعوى قضائية ضد حاكم فلوريدا لإعلانه مجلس كير منظمة إرهابية

رفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" الثلاثاء، دعوى قضائية ضد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، على خلفية إعلانه المجلس "منظمة إرهابية".

وبحسب مراسل الأناضول، قال فرع المجلس في فلوريدا في الدعوى، إن تصنيف ديسانتس لكل من "كير"، وجماعة الإخوان المسلمين "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين"، يتعارض مع الدستور الأمريكي.

وجاء في عريضة الدعوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية بمدينة تالاهاسي أن "ديسانتيس، بإعلانه كير منظمة إرهابية على نحو لا يستند إلى أي أساس، انتهك الصلاحية الحصرية للحكومة الفيدرالية في تحديد وتصنيف المنظمات الإرهابية".

وطالب مسؤولو المنظمة - تنشط للدفاع عن حقوق نحو 500 ألف مسلم يقيمون في فلوريدا - المحكمة بإعلان أن أمر ديسانتيس "غير قانوني ومخالف للدستور"، ومنع أي إجراءات بموجب ذلك القرار.

وفي 9 ديسمبر الجاري أعلن ديسانتيس، إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" ومجلس "كير" ضمن قائمة "التنظيمات الإرهابية".

وأضاف أنه أصدر تعليمات لمؤسسات الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تقديم أي امتيازات أو موارد للأشخاص الذين يدعمون هذين التنظيمين في "أنشطتهما غير القانونية".

يُذكر أن الحكومة الأمريكية لم تصنّف بعد جماعة "الإخوان المسلمين" ولا "كير" على أنهما "تنظيم إرهابي أجنبي".

تأتي هذه التطورات إثر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر نوفمبر الفائت، مرسوما تنفيذيا يوجه إدارته لبدء إجراءات تصنيف فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في بعض الدول ضمن "قوائم الإرهاب".

و"الإخوان المسلمون" جماعة تأسست في 22 مارس 1928، في مصر على يد حسن البنا وآخرين، وتنتشر في نحو 90 دولة، وفق بيانات سابقة للجماعة.

وتُعرف "كير" بأنها إحدى أكبر منظمات الدفاع عن حقوق المدنيين المسلمين في الولايات المتحدة.