المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة أوروت رابين الإسرائيلية

قالت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، إنها استهدفت بالطائرات بدون طيار محطة أوروت رابين الإسرائيلية لتوليد الطاقة بأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسئوليتها عن عشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات بدون طيار على القوات الأمريكية في العراق وسوريا وعلى أهداف في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان: "استمرارا في نهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء، محطة اوروت رابين لتوليد الطاقة بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران بدون طيار. تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

ومساء أمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفا حيويا في حيفا شمال إسرائيل بواسطة الطيران بدون طيار، وفي الثاني من يوليو أعلنت ضربها هدفا حيويا في حيفا شمال إسرائيل بالاشتراك مع قوات الحوثيين بعدد من الصواريخ.

وتتبنى "فصائل المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.