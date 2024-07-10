 الأولى مكرر على الدبلومات الفنية في الدقهلية: أتمنى الالتحاق بهندسة المنصورة - بوابة الشروق
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الأولى مكرر على الدبلومات الفنية في الدقهلية: أتمنى الالتحاق بهندسة المنصورة

نعمان سمير
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 9:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 9:40 م

أكدت رنا بدوي فتحي عبد الرحمن المرسي، الطالبة بمدرسة دميرة الثانوية الصناعية بنات، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، والأولى مكرر للدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، قسم فني تركيبات كهربائية، أنها علمت الخبر بعدما اتصل بها مكتب وزير التربية والتعليم؛ ليخبرها بحصولها على المركز الأول.

وقالت "رنا"، في تصريحات صحفية: "الحمد والشكر لله بعد التعب والمذاكرة والاجتهاد، ربنا لم يضع تعبي، كنت بذاكر من 5 إلى 6 ساعات في اليوم، وأيام الامتحانات مكنتش بنام أبدا، ده بجانب الدروس الخصوصية اللي كنت باخدها".

وأضافت أن أسرتها صاحبة الفضل في تفوقها، مشيرة إلى أن والدها يعمل في اليونان، ووالدتها موظفة بمستشفى جامعة المنصورة، وشقيقها الأكبر كريم، حاصل علي دبلوم فني، وشقيقتها الأصغر هنا، في الصف الثاني الثانوي العام، ورحمة، في الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى جميع المدرسين سواء في المدرسة أو حتى في الدروس الخصوصية.

وذكرت الأولى مكرر على الدبلومات الفنية، أنها تتمنى أن تكمل تعليمها بالالتحاق بكلية الهندسة في جامعة المنصورة، متابعة: "لا أعلم إن كان الأمر يلزم عمل معادلة أو الالتحاق بمعهد سنتين قبلها حتى أصل إلى حلمي بالوصول إلى هندسة المنصورة".


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