جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء مدينة غزة بأكملها

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أفادت فضائية «روسيا اليوم» بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر اليوم الأربعاء، أوامر بإخلاء مدينة غزة بأكملها من السكان.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية صورة لمنشورات ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة يدعو فيها سكان مناطق مدينة غزة للنزوح جنوبا، ويصفها بأنها «منطقة قتال خطيرة».

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن «آلاف المواطنين في قطاع غزة اضطروا للنزوح من دون معرفة وجهتهم».

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية «كواد كابتر» النار على الشوارع المحيطة بميناء الصيادين غربي مدينة غزة صباح الأربعاء.

من جانبه، حذر الدفاع المدني في قطاع غزة من أن «الوضع في القطاع مأساوي جدا»، قائلًا إن «هناك قصف إسرائيلي متواصل من مختلف الجهات».

وأضاف: «نحن غير قادرين على انتشال الشهداء والجرحى والعالقين في المنازل وتحت الأنقاض.. معداتنا وآلياتنا متوقفة جراء الأعطال المتكررة ونفاد الوقود».

وذكر أن «عددا من الجرحى استشهدوا قبل وصولهم إلى مستشفى كمال عدوان جراء صعوبة الحركة»، منوهًا أن «الاحتلال يتعمد منع الخدمات الإنسانية لإجبار أهالي مدينة غزة وشمالها على النزوح جنوبا».

واستطرد: «نحو 70% من محافظة غزة تحت النيران وطواقمنا غير قادرة على الوصول إليها».