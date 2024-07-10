انتشال جثة طفل من مياه ترعة في سمالوط بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، وبالتعاون مع الأهالي، جثة طفل في العقد الأول من عمره، من مياه ترعة السبخة بمركز سمالوط غرب.

وكان اللواء محمد الضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا، من اللواء أحمد الحيني مساعدة للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بتمكن الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل "محمود.ض، 14 سنة، ومقيم بدير سمالوط".

وانتقل لمحل الواقعة العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، والرائد عبد الرحمن الغزاوي رئيس مباحث سمالوط غرب، ومعاونيه الرائدان محمد أبو ضيف ومحمد أبو العزائم، وبإشراف المقدم محمد عليوة مفتش مباحث المركز.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن الطفل كان يلهو وانزلقت قدماه فسقط في الترعة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة. وتم تحويل الجثة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتم توقيع الكشف الطبي وأثبت في تقريره أن الوفاة نتيجة أسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.