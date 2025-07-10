السلطات السورية تعلن السيطرة شبه الكاملة على حرائق اللاذقية

قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، إن فرق الإطفاء تمكنت من تحقيق سيطرة شبه كاملة على معظم مواقع الحرائق، باستثناء نقطتين في جبل التركمان يصعب الوصول إليهما.

وأشار الوزير إلى أن عمليات التبريد بدأت عند الساعة الرابعة فجرا بعد إخماد البؤر، إلا أن الرياح القوية أدت إلى تجدد النيران في بعض المناطق، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضح الصالح أن النقطة الأولى تقع في واد لا يمكن الوصول إليه إلا جوًا، بينما تقع الثانية على سفح جبل مزروع بالألغام، وقد شهدت انفجارات متفرقة صباح اليوم دون تسجيل إصابات بين أفراد الفرق.

وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع دول أوروبية والعراق لتفعيل التدخل الجوي، موضحا أن تركيا كانت الأسرع استجابة، حيث أرسلت 12 طائرة إطفاء ومركبات متخصصة وفرقا أرضية، كما شاركت فرق وطائرات من الأردن ولبنان إلى جانب دعم جوي من وزارة الدفاع السورية.

وكشف الوزير عن إصابة خطيرة في صفوف فرق الدفاع المدني نتيجة محاصرة بعض العناصر وسط النيران، مشددا على أن باقي الفرق تواصل مهامها بكامل الجاهزية، بما في ذلك فرق الحراج والإطفاء والدفاع المدني والفرق الدولية.

يذكر أن مناطق متفرقة في ريف اللاذقية الشمالي تشهد منذ أسبوع، موجة حرائق واسعة، اندلعت في غابات وأحراش كثيفة نتيجة عوامل مناخية وظروف تضاريسية صعبة، أبرزها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.