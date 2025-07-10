أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى هدنة في غزة.

وقال ساعر أثناء مؤتمر صحفي في فيينا: «أدعم رئيس الوزراء الموجود في مهمة دبلوماسية مهمة في واشنطن»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

ونصح ساعر نتنياهو بـ«تجاهل الضغوط والتهديدات السياسية»، في مسعاه للتوصل إلى «صيغة للإفراج عن الرهائن تعكس رغبة الأغلبية في الحكومة وفي الشعب، وتتوافق مع المصلحة الوطنية».

وأمس الأربعاء، أكد ساعر، أن بلاده مستعدة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إذا تحقق أولا وقف مؤقت.

وقال الوزير خلال زيارته إلى براتسلافا: «إذا توصلنا لوقف مؤقت لإطلاق النار فسوف نتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار».

وأضاف: «جادون بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وهو أمر يمكن تحقيقه».

من جانبه، قال مسئول إسرائيلي، الأربعاء، إن إسرائيل وحركة حماس قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير رهائن خلال أسبوع أو أسبوعين.

والثلاثاء التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتنياهو للمرة الثانية في غضون يومين، لمناقشة الوضع في غزة.

وأشار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد مرور 21 شهرا على اندلاع الحرب.



