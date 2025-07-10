36 شهيدا أغلبهم أطفال جراء عدوان الاحتلال منذ فجر اليوم على قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، نتيجة رصاص الاحتلال الإسرائيلي وقصفه إلى 36 والعديد من الإصابات.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة، كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف مجموعة من المواطنين في شارع النصر شمال مدينة غزة.

وأضاف، أن مواطنا استُشهد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الذي استهدف شارع فكري أبو وردة في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن 4 مواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استُشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة ثابت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بالمدينة، بعد قصفها طابورا لاستلام مكمل غذائي، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا بينهم 8 أطفال وامرأتان.

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جلد في مخيم البريج وسط القطاع، كما استُشهد 5 مواطنين بينهم طفلان، في قصف مسيرة للاحتلال خيام النازحين قرب بئر 19 في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء إطلاق الاحتلال النار على النازحين جنوب غرب المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,860 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,409 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم