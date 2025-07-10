مجزرة مروعة في دير البلح: 17 شهيدا بينهم 10 أطفال أثناء انتظارهم استلام مكمل غذائي

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مجزرة مروّعة بحق المدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عندما استهدفت طائراته الحربية تجمعًا من النساء والأطفال أمام نقطة طبية كانت تقوم بتوزيع «مكمل غذائي للأطفال» في منطقة دوار الطيارة (شارع أبو حسني).

وبحسب وكالة «قدس برس»، أسفر القصف حسب البيانات الأولية الواردة عن استشهاد 17 مواطنًا، بينهم 10 أطفال وعدد من السيدات، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين بجراح متفاوتة، من بينهم من هم في حالة حرجة.

وأظهرت المشاهد الأولى من موقع القصف جثثًا ممزقة وأشلاءً متناثرة لأمهات وأطفال لم يكن بحوزتهم شيء سوى أملٍ بعلبة مكمل غذائي لأطفالهم الجائعين.

واستشهد 30 فلسطينيًا منذ منتصف الليل جراء عدوان متواصل تشنه قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تصعيد عنيف يستهدف المنازل والتجمعات المدنية ومخيمات النازحين، من شمال القطاع حتى جنوبه.

ففي شمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات عنيفة على جباليا البلد، واستهدفت المدفعية المناطق الشرقية للبلدة. كما تواصلت الغارات على مناطق متفرقة شمالًا، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والطائرات المسيرة.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل سكنية شرق حي الزيتون، تزامنًا مع قصف مدفعي على حيي الزيتون والتفاح. كما استهدفت طائرات الاحتلال ساحة الشوا في حي الدرج، وقصفت محيط منطقة الشمعة جنوبي المدينة.

وجنوبًا، تعرّضت مدينة خانيونس لهجمات عنيفة ومركّزة. قصفت قوات الاحتلال بالدبابات خيام النازحين في منطقة المسلخ، وألقت الطائرات المسيرة قنابل غازية باتجاههم، ما أدى إلى عشرات حالات الاختناق. كما أطلقت قوات الاحتلال النار على مخيم رحمة غرب المدينة، بالتزامن مع غارات استهدفت مناطق البطن السمين والمعسكر الغربي.