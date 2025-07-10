إعلام عبري: فيديو محاولة أسر الجندي الإسرائيلي مرعب

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أكدت مواقع إخبارية إسرائيلية، بأن فيديو كتائب القسام الذي يوثق محاولة أسر جندي إسرائيلي مرعب وصعب وليس لأصحاب القلوب الضعيفة.

ونقلت "الجزيرة" عن إعلام عبري قوله، إن الفيديو يكذّب رواية الإعلام الإسرائيلي، فالجندي لم يقاتل بشراسة، بل فر من أرض المعركة.

وخلافا للتقارير، لم يصب المسلحون بأذى، بل اختاروا ببساطة ترك جثة الجندي وأخذ سلاحه فقط.

وكانت كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس"، بثت مشاهد لمحاولة أسر جندي إسرائيلي.

المشاهد توثق عملية نوعية نفذتها كتائب القسام، أمس الأربعاء، في عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، حيث أغار المقاتلون على تجمع لجنود وآليات الاحتلال وحاولوا أسر أحد الجنود.

وبينت المشاهد إغارة مقاتلي القسام على تجمّع لجنود وآليات الاحتلال في عبسان شرق خان يونس.

كما أظهرت اشتباك مقاتلي القسام مع جنود الاحتلال قبل الاستحواذ على سلاح الجندي الذي حاولوا أسره.