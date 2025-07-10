ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يغلق باب المشاركة في دورة أم كلثوم

أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، غلق باب المشاركة في دورته السابعة والتي تُقام هذا العام خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر المقبل، باسم «كوكب الشرق»، تكريمًا لرمز فني وإنساني خالد في الوجدان العربي، واحتفاءً بمرور 50 عام على رحيل «أم كلثوم».

واستقبلت إدارة الملتقى هذا العام عددًا كبيرًا من طلبات المشاركة، حيث تقدمت 73 فرقة مسرحية من الجامعات المصرية، إلى جانب 52 عرضًا من الدول العربية والأجنبية، منها: الجزائر، تونس، سلطنة عمان، العراق، سوريا، ليبيا، المغرب، الأردن، السعودية، رومانيا، فرنسا، روسيا، إيطاليا، المجر.

وتواصل لجنة المشاهدة حاليًا، مشاهدة جميع العروض التي تقدمت للمشاركة من مصر والوطن العربي والعالم، لاختيار عروض الدورة السابعة للملتقى، وسوف يتم الإعلان عن أسماء العروض التي ستتنافس دورة «كوكب الشرق»، خلال الفترة القادمة.

وتُعقد فعاليات الدورة الجديدة من الملتقى، وسط مشاركة واسعة من الفرق المسرحية الجامعية من داخل مصر وخارجها، في تأكيد جديد على ريادة الملتقى ودوره في دعم الإبداع الشبابي، وتعزيز التبادل الثقافي والمسرحي على المستوى الدولي.

وتعكس هذه المشاركات المتنوعة والثرية مدى ما يحظى به الملتقى من اهتمام دولي متزايد، بوصفه منصة فنية وثقافية تحتضن المواهب المسرحية الجامعية، ويوفر مساحة حقيقية لتلاقي الرؤى والتجارب الفنية من مختلف أنحاء العالم.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، و يترأس اللجنة العليا الدكتور حسام بدراوي، وانطلق الملتقى في أكتوبر 2018 تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يُقام سنويًا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و بدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.