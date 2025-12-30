الحكومة الفلسطينية تطالب بضغط دولي أكبر لإدخال البيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء إلى غزة

وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مختلف المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، بتوفير ما أمكن من موارد محلية أو عبر الجهات الدولية الشريكة للوقوف أكثر على احتياجات العائلات النازحة في شمال الضفة، بالتزامن مع تكثيف الزيارات الميدانية وتحضيرات الطواقم الفنية لخطط التعافي الاقتصادي والجاهزية للتعامل مع التطورات فور انسحاب قوات الاحتلال من المخيمات.

إلى ذلك، طالب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باتخاذ موقف إنساني حازم وعاجل لإنقاذ أبناء قطاع غزة من قسوة فصل الشتاء والمنخفضات الجوية المتتالية، بممارسة أقصى درجات الضغط لضمان إدخال البيوت المتنقلة وكل مستلزمات الإيواء اللازمة.

كما دعا مجلس الوزراء الدول العربية والإسلامية إلى توظيف ثقلها الدبلوماسي وممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتصاعدة، وعلى رأسها اتساع عمليات هدم منازل الفلسطينيين، لا سيما في القدس، ووضع حد لجرائم عصابات المستعمرين بحق المدنيين في القرى والتجمعات الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أدان مجلس الوزراء خرق سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وذلك على خلفية مصادقة «الكنيست» على قرار قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مدينة القدس، التي تقدّم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في المحافظة.