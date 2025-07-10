ميرتس موجها حديثه إلى بوتين خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا: لن نستسلم

خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الدولي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس باستمرار تضامن بلاده مع أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ووجه ميرتس، حديثه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشارك في المؤتمر، قائلا: "دعمنا لبلدكم لن يتزعزع"، وفي الوقت نفسه، وجه حديثه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "لن نستسلم".

كما ناشد ميرتس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يتخلى عن أوروبا، وقال: "ابقَ معنا، وابقَ إلى جانب الأوروبيين. نحن نقف في نفس الصف، ونسعى إلى إقامة نظام سياسي مستقر في هذا العالم". وكان ترامب قد أثار مرارًا شكوكًا بشأن استمرار دعم بلاده لأوكرانيا.

وتستقبل روما اليوم مؤتمرا عبر الفيديو ضمن إطار ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" الذي يضم حلفاء أوكرانيا، لمناقشة سبل تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني. وقد أعلن ترامب أنه سيفكر في طلب أوكرانيا المتعلق بالحصول على منظومة إضافية من نوع باتريوت. كما يتردد أن من المحتمل أن تقوم ألمانيا بشراء منظومتين من هذا الطراز من الولايات المتحدة وتقديمهما لأوكرانيا.

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى زيادة الضغط على روسيا من خلال العقوبات لدفعها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي هذا السياق، دعا ميرتس، في خطابه، سلوفاكيا بشكل حازم إلى عدم الاستمرار في عرقلة حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وتخشى سلوفاكيا من وقوع أضرار اقتصادية عليها جراء العقوبات، خصوصًا في قطاع الطاقة.