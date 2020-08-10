علق المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، رفيق شلالا، على التظاهرات التي تشهدها بيروت الآن، قائلًا إن ما يحدث في بيروت أعمال شغب لجأت إليها بعض المجموعات التي اندست في صفوف تظاهرة سلمية انطلقت مساء أمس كما حدث بالأمس.

وأضاف «شالالا» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن «التظاهرة السلمية كانت تعبر عن ألم ووجع وأسى، إلا أن المجموعات تسللت إليها»، منوهًا أن «المجموعات تقوم بأعمال شغب تستهدف القوى الأمنية التي تحاول قدر الإمكان الحد مما يجري».

ولفت إلى «استمرار المعالجات التي تتصل بإعادة إعمار مرفأ بيروت وأحيائها»، قائلًا إن وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، قدمت استقالتها احتجاجًا على الوضع الحادث حاليًا، إضافة إلى ثلاثة نواب.

وتجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

