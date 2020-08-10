عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأحد، فيديو يرصد لقطات درون حصرية، توضح حجم الدمار الذي حل بالبلد بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأظهر الفيديو حطام المنازل والمباني المدمرة، بعد أن هجرها أصحابها.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

