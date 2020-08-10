الرقابة الفيدرالية: روسيا تساعد لبنان وعددا من الدول في محاربة كورونا

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، اليوم الاثنين، أن الهيئة تقدم المساعدة إلى لبنان وغينيا وفيتنام وأبخازيا، في مكافحة فيروس كورونا، وتواصل تقديم المشورة للزملاء في طاجكستان وقرغيزستان وكازاخستان، عبر الإنترنت، وتأمل في استقرار الوضع في أقرب وقت ممكن.

وقالت بوبوفا - خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس التنسيق التابع للحكومة الروسية حول مواجهة فيروس كورونا المستجد - : "يواصل زملاؤنا العمل في غينيا وفيتنام وذلك بتقديم المساعدة، حيث إن مختبرنا المتنقل موجود في فيتنام بشكل دائم.. ويواصل عمله بشكل نشط"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت أن الهيئة، ووفقًا لتعليمات الرئيس الروسي ورئيس الحكومة، تواصل العمل على تقديم المساعدة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، للزملاء في دول الاتحاد السوفييتي السابق والعالم.

وأكدت رئيسة الهيئة، مواصلة إجراء الفحوص لعدد كبير من الأشخاص في غينيا، بما في ذلك وقيادة البلاد في مختبر الهيئة بمدينة كينديا.

وتابعت قائلة: "الفريق المختص لمواجهة الوباء يواصل عمله في بيروت لتقديم المساعدة، كما أن مجموعة من علمائنا يعملون في أبخازيا منذ أكثر من أسبوع، وذلك خلال فترة الموسم السياحي".

وأكدت بوبوفا أن بعض اختصاصيي الهيئة عادوا من بعض بلدان رابطة الدول المستقلة: "لقد عاد الزملاء من طاجكستان وقرغيزستان وكازاخستان، ونواصل التشاور عبر الإنترنت من أجل تقديم المساعدة. واليوم أصبحت نتائج الجهود المشتركة في هذه البلدان واضحة تماما، ومعدل انتشار الوباء آخذ في الانخفاض، والديناميكيات تتحسن. ونأمل بتحقيق نتائج إيجابية مشتركة ليعم الاستقرار خارج حدود روسيا في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في العالم إلى 19.1 مليون إصابة، بينما بلغت حالات الوفاة 716 ألف حالة.