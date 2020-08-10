أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرا صحفيا بعد أن قاطعته صحفية موجهة له سؤالا حول مشروع نظام الرعاية الصحية لقدماء المحاربين، والذي كان قد تحدث عنه نحو 150 مرة، في مناسبات سابقة.

وكان ترامب، يتحدث عن إطلاق برنامج "خيار المحاربين القدامى"، للرعاية الصحية للجنود السابقين، واصفا إياه بأنه أحد أهم إنجازاته.

وقال: "منذ عقود وهم يحاولون تمرير هذا المشروع، ولم يتمكن أي رئيس من تحقيق هذا، لكننا فعلناه"، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.

إلا أن مراسلة شبكة "سي بي إس" الأمريكية، بولا ريد، قاطعته قائلة إن هذا البرنامج سبق وأطلق عام 2014، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأضافت: "لماذا تقول بأنك من تبنى المشروع؟، لقد تم تبنيه عام 2014، هذا تصريح خاطئ".

وبالفعل فقد وقع الرئيس السابق باراك أوباما على برنامج الاختيار ليصبح قانونا عام 2014، وهو برنامج لتغطية تكاليف علاج المحاربين القدامى، المؤهلين للحصول على الرعاية، والبرنامج هو مبادرة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بقيادة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ وهما بيرني ساندرز والسيناتور الراحل جون ماكين.

أما ما وقعه ترامب، فهو قانون يزيد من فئات المؤهلين للحصول على هذه الرعاية، إلا أنه إدعى مرارًا بأنه من وقع القرار بعد 50 عاما من المحاولات.

وحاول ترامب، تمرير السؤال إلى صحفي آخر، إلا أنه سرعان ما اعتذر من الحضور وغادر القاعة.