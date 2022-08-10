يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا الخميس، اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من أوكرانيا، وبرئاسة سفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير علي الحلبي، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وذلك لبحث آخر تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وجهود الوساطة العربية لإنهاء الأزمة.

ومن المقرر أن يوجه المبعوث الخاص لأوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا السفير ماكسيم صبح، كلمة إلى الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، ينتظر أن يتناول خلالها آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود إنهاء تلك الأزمة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قرر في 9 مارس الماضي تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية.