النائب عمرو فهمي: نجاح الدور المصري في الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة يمثل بادرة أمل للفلسطينيين

• فهمي: مصر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية وهذا النجاح يعكس ثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، تقديره البالغ للجهود المصرية المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين والولايات المتحدة، والتي أسفرت عن نجاح الدور المصري في الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يمثل بادرة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويخفف من معاناته الإنسانية المستمرة.

وأوضح فهمي ، في بيان له اليوم ، أن هذا النجاح يعكس ثقل الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية، وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة ومسؤولية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة اتسم بالثبات والوضوح، سواء على صعيد الجهود السياسية والدبلوماسية، أو من خلال فتح قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف، والعمل المستمر من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة التزامها التاريخي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن ما تحقق من تقدم في هذا الاتفاق هو نتيجة مباشرة للرؤية المصرية المتوازنة والدور الوطني الصادق في نصرة القضايا العربية العادلة.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاستكمال مسار التهدئة، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل، مع استمرار الدور المصري الفاعل كضامن رئيسي للاستقرار في المنطقة.