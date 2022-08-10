 كوين بيز الأمريكية تسجل خسائر صافية بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني - بوابة الشروق
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كوين بيز الأمريكية تسجل خسائر صافية بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 5:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 5:49 ص

أعلنت شركة كوين بيز، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة ، عن خسارة صافية قدرها 1ر1 مليار دولار في الربع الثاني ، حسبما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء.

ويشكل هذا انخفاضا كبيرا مقارنة بالأرباح البالغة 6ر1 مليار دولار التي حققتها منصة التداول قبل عام ، ويأتي وسط انخفاض في قيمة العملات الرقمية مثل بيتكوين وإثير.

وقالت كوين بيز في تقريرها الفصلي: "جاء الانكماش الحالي سريعا وعنيفا".

وتكافح كوين بيز حاليا تحت وطأة عمليات خفض قيمة الأصول بشكل كبير للاستثمارات.

وتظهر التقلبات الشديدة أيضا مدى اعتماد نموذج الأعمال على الصعود والهبوط في أسواق العملات المشفرة.

وانخفضت الإيرادات بأكثر من 60% في الربع الأخير من العام على أساس سنوي إلى 808 ملايين دولار.

وانخفض سهم كوين بيز بنسبة 5% في التداول بعد ساعات العمل.

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