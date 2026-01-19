الرئيس الأمريكي: ينبغي على أوروبا أن تركز على الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا جرينلاند

تحفّظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدى استعداده للذهاب بعيدًا من أجل السيطرة على الإقليم الدنماركي شبه المتمتع بالحكم الذاتي، وذلك في مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه مع تصاعد التوترات بشأن مساعي الرئيس دونالد ترامب للاستحواذ على جرينلاند، تحفّظ ترامب يوم الاثنين بشأن مدى ما قد يذهب إليه للسيطرة على هذا الإقليم الدنماركي شبه المتمتع بالحكم الذاتي.

وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم القوة للاستيلاء على جرينلاند، قال الرئيس: "لا تعليق"، وذلك في مقابلة هاتفية مقتضبة مع شبكة "إن بي سي".

وقد صعّد ترامب من مساعيه للاستحواذ على جرينلاند، وقال يوم السبت إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على الدنمارك وسبع دول أوروبية أخرى، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق يمنح الولايات المتحدة جرينلاند.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، أدخل ترامب عنصرًا جديدًا في مواجهته مع حلفائه الأوروبيين القدامى، إذ ربط مسألة جرينلاند بعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام العام الماضي، وذلك في رسالة نصية أرسلها يوم الأحد إلى رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره.

وأفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء النرويجي بأن الأخير نشر تبادل الرسائل النصية مع ترامب بموجب قوانين الإفصاح العام في النرويج.

وقال ترامب في الرسالة، التي كانت هيئة "بي بي إس" أول من نشرها، وأكد رئيس الوزراء النرويجي صحتها في بيان رسمي: "نظرًا لأن بلدكم قرر عدم منحي جائزة نوبل للسلام لكوني أوقفت أكثر من 8 حروب، لم أعد أشعر بالتزام بأن أفكر في السلام فقط، رغم أنه سيظل دائمًا هو الغالب، لكن يمكنني الآن التفكير فيما هو جيد وصحيح للولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت النرويج واحدة من الدول التي طالتها الرسوم الجمركية الجديدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير، وفقًا لمنشور كتبه ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، قال ستوره: "موقف النرويج من جرينلاند واضح. جرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، والنرويج تدعم مملكة الدنمارك دعمًا كاملًا في هذه المسألة".

وتمنح لجنة مكوّنة من خمسة أعضاء، يعيّنهم البرلمان النرويجي، جائزة نوبل للسلام سنويًا.

وفي عام 2025، اختارت اللجنة ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية، لنيل الجائزة.

وكبادرة امتنان لإطاحته بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر ضربة عسكرية، قدمت ماتشادو لترامب ميداليتها الذهبية عيار 18 قيراطًا خلال زيارة للبيت الأبيض الأسبوع الماضي.

ورفض ترامب فكرة أن النرويج لا تملك أي تأثير على مسابقة جائزة نوبل للسلام، وأن القرار يعود بالكامل إلى اللجنة.

وقال لشبكة "إن بي سي": "النرويج تسيطر عليها بالكامل، رغم ما يقولونه".

وكرر ترامب نقطة سبق أن ذكرها عند حديثه عن جائزة نوبل، قائلًا إنه من خلال جهوده في صنع السلام أوقف ثماني حروب وأنقذ العديد من الأرواح — وهو مكسب أكبر.

وقال: "لا يهمني أمر جائزة نوبل".

وخلال المقابلة، وجّه ترامب أيضًا انتقادات إلى القادة الأوروبيين الذين عارضوا مساعيه للاستحواذ على جرينلاند، والتي يقول إنها ضرورية لحماية الأمن القومي من تهديدات خارجية.

وقال ترامب: "ينبغي على أوروبا أن تركز على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنكم بصراحة ترون إلى أين أوصلهم ذلك. هذا ما يجب على أوروبا التركيز عليه — لا جرينلاند".

وعندما سُئل عما إذا كان سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند، قال ترامب: "سأفعل ذلك، بنسبة 100%".