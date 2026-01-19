الدفاع المدني بغزة: انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة يهدد حياة الأطفال الرضع

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي يشهده القطاع هذه الليلة غير مسبوق منذ بداية فصل الشتاء.

وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة الأقصى مساء الاثنين: «البرد قاسٍ إلى حد لم نعد نشعر فيه بأقدامنا، فكيف بالأطفال الرُّضَّع، وبالمرضى، وبالعائلات التي تعيش داخل خيام مهترئة لا تقي من البرد ولا المطر».

وتابع: «أقولها بوضوح ودون مبالغة.. إذا استمر هذا المنخفض الجوي، واستمر هذا الواقع الإنساني المنهار، فإننا سنشهد وفيات بين الأطفال الصغار في قطاع غزة بسبب انخفاض درجات الحرارة».

وسبق أن حذّر رئيس قسم الحضانة والأطفال في مستشفى ناصر، أحمد الفرا، من خطر تصاعد وفيات الأطفال الرضع في قطاع غزة مع اشتداد موجات البرد واستمرار النزوح القسري، في ظل أوضاع سكنية وصفها بأنها غير إنسانية وغير صالحة لحماية الأطفال.

وقال الفرا إن آخر إحصائية لوزارة الصحة أعلنت فيها وفاة سبعة أطفال رضع حتى الآن نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع توقعات الأرصاد الجوية بقدوم منخفضات جوية أكثر برودة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الأطفال يعيشون حاليًا في خيام مكشوفة للرياح والبرد، لا توفر أي عزل حقيقي عن الأجواء القاسية، مؤكدًا أن توفر البطانيات أو الملابس وحده لا يكفي لحماية الرضع، خاصة في المناطق الساحلية ومناطق المواصي، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ليلًا.