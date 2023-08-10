بيتر ميمي يحتفل بتصدر «بيت الروبي» أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية

احتفل المخرج بيتر ميمي بتصدر آخر أفلامه "بيت الروبي"، أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ونشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على فيسبوك، وأشار لكل صناع الفيلم وفي مقدمتهم المنتج تامر مرسي، وأبطال العمل الذين وقفوا أمام الكاميرا وخلفها، وعلق: الحمدلله والشكر لله، رسميا بيت الروبي أعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية".

كان يتبقي لفيلم بيت الروبي، حوالي مليوني جنيه على كسر إيرادات فيلم "كيرة والجن" الذي يحتل صدارة القائمة منذ عرضه العام الماضي بإيرادات بلغت 119 مليونا و783 ألف جنيه، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، بمشاركة أحمد عز.

ونجح "بيت الروبي" بالفعل في تخطي إيرادات "كيرة والجن"، وسحب منه الصدارة. "بيت الروبي" قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة "أنفلونسر" مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.