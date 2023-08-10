مصدر دبلوماسي: مجهول يلقي زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت

قال مصدر دبلوماسي، اليوم الخميس، إن سفارة السويد في العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت للرشق بزجاجة حارقة "مولوتوف".



ونقلت قناة فرنسا-24 عن الدبلوماسي قوله، إن الجاني تمكن من الفرار دون تقديم تفاصيل إضافية.



ويأتي ذلك وسط استمرار الغضب في عدد من الدول إثر حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم في ستوكهولم.



وتفاعلا مع الحادث، شدد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان على أن "السلطات اللبنانية ملزمة بموجب اتفاقية فيينا بحماية البعثات الدبلوماسية".



وتعرضت واجهة السفارة السويدية في بيروت بلبنان للاعتداء عن طريق رشقها بزجاجة حارقة "مولوتوف"، من دون أن تنفجر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الخميس.



وقال المصدر الذي يعمل بالسفارة، وطلب عدم الكشف عن اسمه: "نؤكد أنه تم إلقاء زجاجة مولوتوف على واجهة سفارتنا مساء أمس (الأربعاء) من دون أن تنفجر".



وأضاف "تمكن المنفذ من الفرار"، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.



جاءت الخطوة بعد دعوات لطرد السفيرة السويدية ماريون ويتشلت على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم.