يعتبر فيلم "The Lord of the Rings" أحد أعلى سلاسل الأفلام ربحًا على الإطلاق، حيث حقق 2.9 مليار دولار في جميع أنحاء العالم وقت عرضه، ولكن وفقًا لكيت بلانشيت إحدى بطلات الفيلم، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الممثلين حصلوا على مقابل مادي جيد نظير مشاركتهم في ثلاثية أفلام بيتر جاكسون.

وكشفت بلانشيت، خلال برنامج "Watch What Happens Live"، عن تفاصيل ما تقاضته مقابل العمل وعندما سأل المذيع آندي كوهين بلانشيت عن الفيلم الذي حصلت فيه على أكبر راتب فأجابت ساخرة: "اعتقد أنه فيلم سيد الخواتم.. ولم يتقاضى أحد أي أجر مقابل المشاركة بهذا الفيلم".

وعندما سألها كوهين، عما إذا كانت "حصلت على جزء من الإيرادات"، ردت بلانشيت: "لا! لم يحدث"، وتابعت: "أردت أن أعمل مع الرجل الذي صنع فيلم Braindead"، في إشارة إلى جاكسون وفيلمه الكوميدي عن الزومبي الصادر عام 1992 والذي تم إصداره تحت اسم "Dead Alive" في أمريكا الشمالية.

وشاركت بلانشيت، في بطولة ثلاثية "سيد الخواتم" لجاكسون بدور جالادريل، وهي جنية ملكية في الأرض الوسطى تمتلك قدرات سحرية خارقة، كما أعادت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تمثيل دورها في سلسلة أفلام "هوبيت" للمخرج، وهي مقدمة لفيلم "سيد الخواتم".

ولم تكن بلانشيت، هي نجمة فيلم "سيد الخواتم" الوحيدة التي أعربت عن مدى انخفاض أجرها عن الملحمة الخيالية الشهيرة، ففي مقابلة عام 2019 في برنامج "The Howard Stern Show"، قال أورلاندو بلوم الذي لعب دور ليجولاس، إنه حصل على 175 ألف دولار فقط مقابل المشاركة في الأفلام الثلاثة.

وقالت بلانشيت عن أجرها مقابل دورها في فيلم "سيد الخواتم": "لقد حصلت في الأساس على شطائر مجانية، وتمكنت من الاحتفاظ بأذني الجنية الساحرة".

وكان ظهور بلانشيت في برنامج "Watch What Happens Live" إلى جانب جينا جيرشون؛ للترويج لفيلم الخيال العلمي Borderlands، القادم في دور العرض السينمائي قريباً.

واستنادًا إلى سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة التي تحمل نفس الاسم Borderlands، نرى بلانشيت في دور ليليث الخارجة عن القانون التي تعود إلى كوكبها الأصلي باندورا بعد أن استأجرها صانع الأسلحة أطلس (إدغار راميريز) للعثور على ابنته المفقودة.

والفيلم من بطولة كيفن هارت، وجيمي لي كورتيس، وأريانا جرينبلات، وفلوريان مونتيانو، وجاك بلاك، وجيرشون في دور ماد موكسي.