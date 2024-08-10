وزير الرياضة يهنىء سارة سمير: «الفضية تحفزك لتحقيق الذهبية في الأولمبياد القادمة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة البطلة المصرية سارة سمير بعد تتويجها بفضية رفع الأثقال في أولمبياد باريس، لوزن -81 كجم بمجموعة 268 كجم.

وكانت سارة سمير قد توجت بالميدالية الفضية لمنافسات رفع الأثقال لوزن 81 كجم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

وقال وزير الرياضة في فيديو لـ البطلة سارة سمير التي كانت تبكي بسبب عدم حصولها على الميدالية الذهبية: «لا تبكي إنتٍ حققتي ميدالية أولمبية، ونحن فخورين بيكي، أعلم إنكٍ كنتٍ تريدي تحقيق الذهب.. إن شاء الله القادم أفضل».

وتعتبر ميدالية سارة سمير هي الثانية لمصر في أولمبياد باريس، بعد برونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة.