تستضيف مكتبة تنمية فرع المعادي، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 12 أغسطس، جلسة حكي مميزة مع الفنانة سامية جاهين، تبدأ الجلسة في تمام الساعة 7 مساءً.

وستأخذنا سامية جاهين في جولة ممتعة داخل عالم قصة "عزيزة وأمل"، الصادر عن دار مرح لكتب الأطفال، حيث نعيش مع شخصياتها ونتعرف على أحداثها المليئة بالمشاعر والخيال.

"وعزيزة وأمل" هو كتاب من تأليف محمد خير، ورسوم هيام صفوت، ونتاج عمل مشترك مع فريق kinder limbs.

والكتاب مُستوحى من قصص أطفالنا الأبطال في غزة، اللي فقدوا واحد أو أكثر من أطرافهم خلال العامين الماضيين.

وتعد هذه الأمسية فرصة للأطفال والعائلات لاكتشاف سحر الحكي في أجواء تفاعلية ممتعة.