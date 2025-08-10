الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 38 مليونًا و350 ألف خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 38 مليونًا و350 ألفًا و27 خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة"، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعة، 535 ألفًا و794 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدِّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة 151 ألفًا و199 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال عبدالغفار، إن حملة 100 يوم صحة قدّمت 167 ألفًا و761 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 61 ألفًا و692 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و247 خدمة.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الحملة قدّمت 19 ألفًا و686 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة" 9 آلاف و572 خدمة، كما قدّمت الحملة 7 آلاف و848 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف عبدالغفار، أن هيئة الإسعاف قدّمت 4 آلاف و622 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 51 ألفًا و903 خدمات من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 4 آلاف و850 خدمة.

وتابع أن حملة "100 يوم صحة" قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ49 ألفًا و414 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية "المولات" بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.