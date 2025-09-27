المجر تصنف أنتيفا كمنظمة إرهابية على غرار خطوة أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التزم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتعهده باتخاذ خطوة ضد حركة أنتيفا اليسارية، مقتفيا أثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت المجر أمس الجمعة قائمة تم إعدادها قريبا لمنظمات وأفراد تم تصنيفها "إرهابية".

ويواجه المدرجون على القوائم عقوبات مثل تجميد الأصول والموارد الاقتصادية وحظر أو تقييد التحويلات المالية، فضلا عن الترحيل أو الحظر من الدخول.

وتقرر الحكومة في نهاية المطاف المنظمات والأفراد التي تتم إضافتها إلى القائمة الرسمية، بناء على اقتراحات من وزير العدل أو وزير آخر مسؤول عن مكافحة الإرهاب. ويتعين على الوزير المسؤول مراجعة القائمة بصفة دورية واقتراح تحديثات.

وقال أوربان للإذاعة المجرية الوطنية في وقت سابق من الشهر الجاري: "لقد حان الوقت كي تصنف المجر منظمات مثل أنتيفا منظمات إرهابية، على غرار النموذج الأمريكي".

يذكر أن أنتيفا حركة سياسية يسارية مناهضة للفاشية وللعنصرية. وليست منظمة مركزية، لكنها شبكة من المجموعات والأفراد تجمعها روابط فضفاضة.