إصابة فلسطينية في هجمات لمستوطنين إسرائيليين جنوبي الضفة

• شملت الاعتداء على الأهالي وإتلاف ممتلكاتهم وإشعال النيران في أراض زراعية، إلى جانب أعمال استفزازية، وفق شهود عيان وإعلام حكومي

أصيبت سيدة فلسطينية، مساء السبت، في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على تجمع جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ضمن سلسلة هجمات شملت الاعتداء على الأهالي وإتلاف ممتلكاتهم وإشعال النيران في أراض زراعية، إلى جانب أعمال استفزازية.

وقال أسامة مخامرة، الناشط في رصد الانتهاكات الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل، إن عددا من المستوطنين هاجموا تجمع "الفخيت" في مسافر يطا، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأضاف للأناضول، أن الاعتداء أسفر عن إصابة سيدة، دون تحديد طبيعتها، إلى جانب إتلاف ممتلكات بينها أعلاف للأغنام.

وفي شمال مدينة الخليل، رصدت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو انتشار مستوطنين في شارع حيوي قرب بلدة سعير.

وقالت في بيان، إن "أربعة مستوطنين اقتحموا منطقة واد سعير شمال شرق الخليل، ونفذوا أعمالا استفزازية شملت محاولة إشعال النار في الأراضي الزراعية".

وأشارت المنظمة إلى أن "الاعتداءات المتكررة تستهدف الأرض وأصحابها، وتفاقم التوتر في المنطقة، حيث يعيش السكان ضغوطا متواصلة نتيجة استمرار الاقتحامات والاعتداءات".

وشمالي الضفة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن مستوطنين هاجموا المواطنين في تجمع "الحمّة" بالأغوار الشمالية.

وأوضحت أن "مجموعة من المستوطنين هاجمت مساكن المواطنين واعتدت عليهم، بينهم مواطن ونجله تعرضا للضرب".

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 431 اعتداء بحق فلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية العام، أسفرت عن مقتل فلسطينيين.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1046 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.